У символічну збірну включені представники п'яти різних клубів.

За підсумками опитування футболістів і тренерів всіх клубів УПЛ була складена символічна збірна чемпіонату в 2020 році.

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Її склав портал "Команда №1".

До символічної збірної увійшли представники п'яти клубів: "Динамо" (п'ять гравців), "Шахтаря" (три), "Ворскли", "Зорі" та "Олімпіка" (по одному).

Виглядає вона наступним чином:

Дмитро Різник ("Ворскла"), Додо ("Шахтар"), Ілля Забарний ("Динамо"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Динамо"), Микола Шапаренко ("Динамо"), Віталій Буяльський ("Динамо"), Владислав Кочергін ("Зоря"), Віктор Циганков ("Динамо"), Тайсон ("Шахтар"), Шахаб Захеді ("Олімпік").

Відзначимо, що в опитуванні брали участь по 15 футболістів і головні тренери кожного клубу. Кожен з них називав свою трійку найкращих.

УПЛ: підсумки осінньої частини сезону

УПЛ пішла на перерву 13 грудня - в цей день були зіграні останні матчі 13-го туру.

Після першого кола у таблиці лідирує "Динамо", яке випереджає"Шахтар". У зоні вильоту йде "Дніпро-1".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.

Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.

УПЛ назвала найкращого тренера за підсумками 2020 року.

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Автор: Антон Дудар