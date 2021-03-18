Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков показав ефектні спільні фотографії зі своєю дівчиною з нагоди її дня народження.
23-річний гравець виставив світлини в Instagram.
"З днем народження, моя кохана", - підписав знімки такими словами бомбардир.
В коментарях до фото вболівальники придумали найкращий подарунок на цей день:
"Вітя, зроби сьогодні перемогу", "Зроби подарунок нареченій - камбек з Вільярреалом", "Твій дубль сьогодні буде гарним презентом!", - пишуть фанати.
Нагадаємо, що Циганков є найдорожчим українським футболістом. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює його у 24 мільйони євро.
Раніше Віктор теж показував колоритні кадри зі спільного відпочинку зі своєю нареченою Романою.
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