Публіка в коментарях написала ідеї оригінального подарунка.

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков показав ефектні спільні фотографії зі своєю дівчиною з нагоди її дня народження.

23-річний гравець виставив світлини в Instagram.

"З днем народження, моя кохана", - підписав знімки такими словами бомбардир.

В коментарях до фото вболівальники придумали найкращий подарунок на цей день:

"Вітя, зроби сьогодні перемогу", "Зроби подарунок нареченій - камбек з Вільярреалом", "Твій дубль сьогодні буде гарним презентом!", - пишуть фанати.

Нагадаємо, що Циганков є найдорожчим українським футболістом. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює його у 24 мільйони євро.

Раніше Віктор теж показував колоритні кадри зі спільного відпочинку зі своєю нареченою Романою.

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Автор: Будрін Артем