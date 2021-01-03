Сергій Палкін впевнений, що Даріо Срна одного дня очолить "Шахтар".

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловив упевненість в тому, що одного дня "гірників" очолить легенда клубу Даріо Срна.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Шахтаря".

"Я впевнений, що в майбутньому він буде тренером "Шахтаря". Він був легендарним футболістом, легендою клубу, досяг багато чого на футбольному полі, пройшов довгий шлях як футболіст. Тепер він з іншого боку. Отримати PRO диплом - це як закінчити університет. Тепер йому треба набратися досвіду, подивитися, як ця кухня працює, як працює менталітет і психологія з боку тренерського штабу", - сказав Палкін.

Читайте такожУ Шахтарі розповіли про трансферні плани на зимове міжсезоння

"Коли він отримає цей досвід, а це одним днем не робиться, я впевнений, що в майбутньому він стане тренером "Шахтаря". Упевнений, що він буде хорошим тренером. У нього є всі задатки, щоб бути хорошим, харизматичним, зухвалим на полі, ефективним коучем", - додав гендиректор "гірників".

Даріо Срна: кар'єра в "Шахтарі"

Срна виступав за "Шахтар" з 2003 по 2018 роки, провівши за клуб 537 матчів і забивши 49 голів.

У 2018 році хорват був дискваліфікований через допінг, а після закінчення терміну дискваліфікації підписав контракт з "Кальярі".

Через сезон Срна повернувся в "Шахтар" вже в ролі асистента головного тренера команди Луїша Каштру.

Влітку 2020-го Срна також зайняв у "Шахтарі" посаду директора з футболу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар