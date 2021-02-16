Австрійський захисник Давид Алаба заявив, що прийняв рішення покинути "Баварію" після закінчення контракту.
Про це повідомляє прес-служба мюнхенського клубу в Twitter.
"Я прийняв рішення піти з "Баварії" після закінчення сезону і спробувати щось нове. Очевидно, це було непросте рішення, адже я в "Баварії" вже 13 років, і цей клуб багато значить для мене", - сказав Алаба.
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Австрієць підкреслив, що "абсолютно всі" в клубі вмовляли його залишитися.
Він також заявив, що ще не визначився з місцем продовження кар'єри.
Раніше повідомлялося, що Алаба домовився про умови контракту з мадридським "Реалом".
Давид Алаба: кар'єра і досягнення
- Алаба в 2008 році приєднався до академії "Баварії", перейшовши з дубля австрійської "Аустрії". З 2010 року він виступає за мюнхенців, за винятком половини сезону в оренді в "Хоффенхаймі" в 2011 році.
- З "Баварією" Алаба двічі виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, два рази - Клубний чемпіонат світу, дев'ять разів - чемпіонат Німеччини, шість разів - Кубок країни і п'ять разів - Суперкубок.
- У складі збірної Австрії Алаба провів 73 матчі, в яких забив 14 голів.
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