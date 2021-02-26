Клуб з Чернігова піднявся на третє місце в таблиці.

У стартовому матчі 16-го туру чемпіонату України "Десна" приймала "Інгулець".

Зустріч пройшла на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася розгромною перемогою "Десни".

Читайте такожДинамо на останніх хвилинах врятувалося від поразки в матчі з Десною (відео)"Десна" набрала 27 очок і піднялася на третє місце в таблиці УПЛ, проте її може обійти "Зоря" (26 очок), у якої зіграно на два матчі менше.

"Інгулець", у якого 12 очок, займає одинадцяте місце.

"Десна" - "Інгулець" - 3:0

Голи: Тотовицький, 34, Гітченко, 57, Єрмаков, 83

"Десна": Паст, Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий (Сухоцький, 90), Картушов, Білошевський (Єрмаков, 70), Огіря (Дем'яненко, 90+2), Гуцуляк, Тотовицький (Чепурненко, 90), Будківський (Діма, 90)

"Інгулець": Кринський, Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб, Шишка, Плохотнюк, Запорожець, Бартулович (Мкомола, 79), Козак (Коваленко, 79), Щедрий (Білоцерківець, 86)

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

16-й тур УПЛ проходить з 26 по 28 лютого: де і коли дивитися матчі.

"Шахтар" і "Динамо" свої матчі проведуть 28 лютого: "гірники" приймуть "Зорю", а кияни зіграють в гостях у "Львова".

У турнірній таблиці "Динамо" лідирує, випереджаючи "Шахтар" на 1 очко.

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Автор: Антон Дудар