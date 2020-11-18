Киянам доведеться протистояти "Барсі" без підтримки трибун.

Київське "Динамо" проведе матч 4-го туру групового етапу проти "Барселони" на НСК "Олімпійський" без глядачів.

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Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Києві продовжують діяти обмеження на проведення масових заходів, включаючи футбольні матчі. МОЗ України на даному етапі вважає неможливим допуск глядачів на матч між "Динамо" і "Барселоною".

Зустріч киян з каталонцями пройде 24 листопада.

Нагадаємо, раніше МОЗ також заборонив провести з глядачами матч ЛЧ "Шахтар" - "Боруссія" Менхенгладбах, який проходив у Києві.

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"Динамо" виступає в одній групі з "Барселоною", "Ювентусом" і "Ференцварошем".

Після трьох турів кияни набрали 1 очко і займають у своїй групі третє місце.

У попередньому турі "Динамо" в ослабленому через коронавірус складі поступилося "Барселоні" з рахунком 1:2.

На своєму полі "Динамо" також належить провести матч 6-го туру ЛЧ проти "Ференцвароша" (8 грудня).

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Автор: Антон Дудар