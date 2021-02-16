В таборі бельгійської команди спалах COVID-19.

Напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Динамо" головний тренер "Брюгге" Філіп Клеман та усі його помічники отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт "Брюгге".

На додаток, коронавірусну інфекцію виявили у кількох футболістів - Ханса Ванакена, Матея Мітровіча та Стефано Денсвіла.

Керманичем "Брюгге" у матчі з "Динамо" буде тренер молодіжної команди "Брюгге" U-23 Рік де Міл.

Зауважимо, що українець Едуард Соболь не інфікований коронавірусом, але пропустить матч через дискваліфікацію. Лівий захисник збірної України отримав червону картку в 6-му турі Ліги чемпіонів, де "Брюгге" грав на виїзді проти "Лаціо".

Гра запланована у Києві на 18 лютого та розпочнеться о 19:55.

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"Динамо" - "Брюгге": що потрібно знати

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге" пройдуть 18 і 25 лютого. Перша зустріч відбудеться в Києві.

"Брюгге" є чемпіоном Бельгії 2019-2020. Турнір був завершений достроково через коронавірус. Після 29 турів "Брюгге" на 25 очок випереджав найближчого переслідувача.

У Лізі чемпіонів "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо "пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Легіонер "Динамо" розповів про настрій взяти реванш у "Брюгге".

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Автор: Будрін Артем