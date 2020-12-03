Сергій Ребров прокоментував майбутній матч проти "Динамо".

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував матч проти "Барселони", який його команда програла з розгромним рахунком, і поділився очікуваннями від матчу з "Динамо" в заключному турі ЛЧ.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Після перших 25 хвилин я був розчарований, адже на тренуваннях ми відпрацьовували ситуації, які в підсумку в матчі вилилися нам в голи. У другому таймі ми вже краще концентрувалися на власній грі", - заявив Ребров.

Він зазначив, що забити "Барселоні" було б дуже важко.

"Продовжимо роботу і будемо готуватися до нашого останнього матчу. Гра проти "Барселони" дала нам важливий досвід перед останнім поєдинком. Все вирішиться в Києві", - додав він.

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і На виїзді, а завершиться 9 грудня.

5-й тур Ліги чемпіонів: результати матчів 1 грудня.

У плей-офф ЛЧ на даний момент вже пробилися" Манчестер Сіті"," Порту"," Севілья"," Челсі"," Барселона"," Ювентус"," Баварія"," Ліверпуль "і" Боруссія " Д.

Матчі заключного 6-го туру групового раунду ЛЧ пройдуть 8/9 грудня. "Динамо" 8 грудня прийматиме "Ференцварош", а" Шахтар "9 грудня в Мілані зіграє з"Інтером".

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

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Автор: Олег Давигора