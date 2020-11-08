Роздягальня Шахтаря перед матчем / фото ФК Шахтар
Стали відомі стартові склади "Динамо" і "Шахтаря" на матч 9-го туру чемпіонату України, який пройде на "Олімпійському".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Динамо - Шахтар.
"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Андрієвський, Буяльский, Родрігес, Циганков, Вербич
Запасні: Моргун, де Пена, Клейтон, Русин, Сирота
"Шахтар": Трубін, Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Маркос Антоніо, Тете, Марлос, Тайсон, Мораес
Запасні: Пятов, Сіпріано, Болбат, Бондар, Соломон, Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Фернандо
"Динамо" - "Шахтар": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Шахтар" пройде сьогодні, 8 листопада. Початок - о 17.00. Де дивитися "Динамо" - "Шахтар".
- Судити матч буде бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.
- Після восьми турів "Динамо" очолює таблицю УПЛ, набравши 20 очок. "Шахтар" йде другим, відстаючи від киян на 4 пункти.
- У новому сезоні команди вже зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря" з екс-тренером команди Мірчею Луческу завершилася перемогою румуна - "Динамо" виграло з рахунком 3:1.
- Перед матчем стало відомо, що коронавірусом заразився основний форвард "Динамо" Владислав Супряга, а також позитивні тести здали Володимир Шепелєв і Богдан Леднєв. Раніше COVID-19 був підтверджений у цілого ряду гравців команди Мірчі Луческу.
- Український тренер Мирон Маркевич дав прогноз на матч "Динамо" - "Шахтар".
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