Роздягальня Шахтаря перед матчем / фото ФК Шахтар

Стали відомі стартові склади "Динамо" і "Шахтаря" на матч 9-го туру чемпіонату України, який пройде на "Олімпійському".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Динамо - Шахтар.

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Андрієвський, Буяльский, Родрігес, Циганков, Вербич

Запасні: Моргун, де Пена, Клейтон, Русин, Сирота

"Шахтар": Трубін, Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Маркос Антоніо, Тете, Марлос, Тайсон, Мораес

Запасні: Пятов, Сіпріано, Болбат, Бондар, Соломон, Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Фернандо

"Динамо" - "Шахтар": перед матчем

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Автор: Антон Дудар