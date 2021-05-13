Віктор Скрипник назвав перемогу суперника "закономірною".

Керманич "Зорі" Віктор Скрипник поділився емоціями після поразки у фіналі Кубка України від "Динамо".

Слова 51-річного фахівця наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Запам'ятається атмосфера на стадіоні. Обидві команди зачекалися такої атмосфери з уболівальниками. Уже всі відвикли. Гарне поле, і потрібно подякувати "Динамо", яке привезло свою техніку для поліпшення поля. Фінал був фіналом. Ми зробили все, що могли. Є помилки, звичайно. Потрібно розвиватися далі. Але сезон можна занести нам в актив. Закінчили на 3-му місці в УПЛ, був фінал Кубка України. Мені здається, виглядали нічого, але "Динамо" - це "Динамо", - сказав Скрипник.

"Свій шанс вони використали, а ми програли. Вітаю "Динамо". У нас був шанс на стандарті в першому таймі, коли Фаворов хороший мав момент. Проти "Динамо" складно очікувати багато моментів. "Динамо" стало машиною зараз, такого старого зразка. Закономірна перемога суперника. Ми намагалися, щоб фінал був фіналом", - додав тренер луганського клубу.

"Динамо" - "Зоря": підсумки матчу

Кияни в цьому сезоні вперше за п'ять років стали чемпіонами України, а тепер оформили "золотий дубль" й покладуть свої золоті медалі в Кубок України.

"Динамо" захистило звання володаря Кубку України. Минулого року кияни здолали у фіналі "Ворсклу" після серії післяматчевих пенальті.

"Динамо" зіграло 18-й раз у фіналі Кубка України, здобуло цей трофей в 13-й раз і зрівнялося за кількістю перемог з "Шахтарем".

Для "Зорі" це був другий фінал Кубка України. Луганчани ще не вигравали трофей.

Мірча Луческу виграв шостий раз у своїй кар'єрі Кубок України. Він абсолютний рекордсмен в цьому турнірі.

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Автор: Артем Будрін