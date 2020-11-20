Артем Федецький вважає, що тему повернення Анатолія Тимощука в "Зеніт" занадто роздули.

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький не вважає зрадником екс-капітана "Шахтаря" Анатолія Тимощука, який в останні роки працює в пітерському "Зеніті".

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Федецький висловив свою думку в рамках YouTube-шоу ОТДУШИВДУШУ.

"У нього все нормально. Він сконцентрований на команді та живе в Санкт-Петербурзі. У Луцьку я його не бачив вже давно.

Наші журналісти люблять роздути. Бувши футболістами збірної України, ми разом їздили у військовий госпіталь у Львові, відвідували наших героїв АТО. А коли він поїхав до Росії, то і з того боку була критика: "Чому не поїхав до Донецька, де розбомбили будинки?".

Я в цьому плані його розумію, що він намагався давати поменше коментарів. Я його позицію знаю. Тимоха - українець. А так йому прилітало з обох сторін. Морально, може, його трохи прибивало.

Він пацан стійкий, зі своєю позицією. Він розуміє ситуацію і знає, де він зараз живе. Хоча він українець, але живе в Росії", - сказав екс-захисник української збірної.

Анатолій Тимощук: головне

Тимощук був капітаном донецького "Шахтаря", після чого перейшов у "Зеніт", а потім - у "Баварію". Пізніше він повернувся в російський клуб, а у 2016-му році завершив кар'єру у складі казахстанського "Кайрата".

За збірну України Тимощук провів 144 матчі та забив 4 голи.

З 2017 року екс-півзахисник почав тренерську кар'єру в пітерському "Зеніті".

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Автор: Данило Слесь