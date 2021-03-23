Команда Андрія Шевченка налаштована взяти реванш за тогорічну ганебну поразку.

Напередодні поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 проти збірної Франції гравці "жовто-синьої" команди поділилися своїми очікуваннями.

Зокрема, хавбек Олександр Зінченко прийшов разом з Андрієм Шевченком поспілкуватися з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УАФ.

"Ніяких побоювань у нас немає. Так, ми усвідомлюємо, яка збірна нам протистоятиме, це чемпіон світу. Додаткової мотивації нам не треба, ми розуміємо, з ким будемо грати. Рахунок тогорічного матчу не показував того, що відбувалося на полі. 15-20 хвилин першого тайму, я вважаю, наша команда виглядала навіть краще за суперника. Добре, що такий рахунок трапився в товариському матчі. Зараз офіційний поєдинок, і буде зовсім інша гра", - заявив 24-річний футболіст "МанСіті".

Читайте такожФранція - Україна: де дивитися матч кваліфікації до ЧС-2022

"Всі скучили один за одним. Тепер нам треба згадувати зв’язки, які були раніше, під час поєдинків відбору до Євро-2020. Нам потрібно добре підготуватися до матчів, розклад такий, що часу на розгойдування немає. Головне, щоб не було травм. Хочу побажати тим хлопцям, які зараз відсутні через ушкодження, Тарасові Степаненку та іншим, якнайшвидше повернутися на поле", - завершив Зінченко.

А ось півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський впевнено сказав, що цього разу буде все інакше:

"Я думаю, що всі в тонусі. Чемпіонат закінчується. Це дуже важливо. Це не та гра, яку ми грали із Францією, коли багато хлопців випало. І це не та гра, яка була після відпустки з Іспанією. Це буде зовсім інша гра. Всі фізично готові, і це дуже важливо".

Партнер Малиновського по клубу, який минулого вікенду дебютував в Серії А, Віктор Коваленко теж налаштований оптимістично:

"Ми вже мали гіркий досвід з Францією. Але Андрій Миколайович нам розповість, як грати проти них. Я думаю, що ми приїдемо до Франції в доброму гуморі".

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем