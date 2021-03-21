27-річний гравець збірної України допоміг бергамаскам закріпитися в зоні Ліги чемпіонів.

"Аталанта" в матчі 28-го туру Серії А на виїзді обіграла "Верону" з рахунком 2:0.

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та долучився до обох голів, які були забиті в першому таймі. Спершу екс-хавбек "Зорі" реалізував пенальті, а потім асистував Дювану Сапаті. А на 87-й хвилині Руслан поступився місцем на полі іншому українцю - екс-гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко нарешті дочекався свого дебюту в Серії А.

Портал Whoscored назвав Руслана найкращим гравцем матчу. Він отримав високий бал - 8,7! А Коваленко задовольнився оцінкою 6,1, що є передостанньою в складі бергамасків.

Нагадаємо, що в цьому сезоні для Малиновського цей гол став другим забитим у національному чемпіонаті Італії.

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Серія А: положення команд

"Інтер" продовжує лідирувати в чемпіонаті, маючи в активі 65 очок. Найближчий переслідувач "Мілан" відстає на 9 пунктів.

"Ювентус" посідає третє місце і має 55 очок та гру в запасі.

"Аталанта" після цієї перемоги теж набрала 55 очок і наздогнала туринців.

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Автор: Будрін Артем