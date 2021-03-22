Підопічні Андрія Шевченка стартують у відборі поєдинком проти чемпіонів світу.

24 березня збірна України проведе матч відбіркового циклу до ЧС-2022 року проти команди Франції. Поєдинок проходитиме в муніципалітеті Сен-Дені, що розташоване за 9 кілометрів до Парижу на арені "Стад де Франс".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна.

Букмекери вважають, що збірна України має обмаль шансів на успіх.

Коефіцієнт на перемогу французів становить 1,30, тоді як на успіх команди Андрія Шевченка - 14,0. Нічия оцінюється коефіцієнтом 6,00.

На те, що українці зможуть не програти на виїзді, коефіцієнт становить 4,04. На перемогу Франції або нічию - 1,05.

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Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Будрін Артем