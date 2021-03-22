Збірна України / фото REUTERS

24 березня збірна України проведе матч відбіркового циклу до ЧС-2022 року проти команди Франції. Поєдинок проходитиме в муніципалітеті Сен-Дені, що розташоване за 9 кілометрів до Парижу на арені "Стад де Франс".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна.

Букмекери вважають, що збірна України має обмаль шансів на успіх.

Коефіцієнт на перемогу французів становить 1,30, тоді як на успіх команди Андрія Шевченка - 14,0. Нічия оцінюється коефіцієнтом 6,00.

На те, що українці зможуть не програти на виїзді, коефіцієнт становить 4,04. На перемогу Франції або нічию - 1,05.

Читайте такожШевченко пояснив, чому не викликав до збірної України лідера Динамо

Збірна України: матчі в березні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем