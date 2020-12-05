Півзахисник Шахтаря Манор Соломон розповів про завдання "гірників" на поточний сезон.

Ізраїльський вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон розкрив основні завдання команди на сезон.

Про це він розповів в ефірі Shakhtar TV.

"Наша мета в цьому сезоні - добре виступити в Лізі чемпіонів. Ми опинилися в дуже складній групі, але докладемо всіх зусиль, щоб вийти в плей-офф. Нам все ще під силу пройти в наступний раунд, але зробити це дуже і дуже складно", - заявив гравець .

Він стверджує, що хоче допомогти "Шахтарю" перемогти у всіх турнірах.

"У Лізі чемпіонів - вийти з групи, в чемпіонаті - завоювати титул. І, звичайно ж, виграти Кубок України. Це головні завдання для нас. Хочу багато грати і бути більш значущим в ізраїльській збірній, і з цього року мені це вдається", - сказав Соломон.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів: яка ситуація

У 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" у Києві обіграв "Реал" з рахунком 2:0.

Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" 7 очок, у "Реала" - 7. Але "Шахтар" займає другу сходинку в таблиці за рахунок переваги особистих зустрічей. Лідирує "Боруссія" М (8 очок), у "Інтера" - 5 очок.

Заключний матч шостого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе на виїзді проти міланського "Інтера". Зустріч пройде 9 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора