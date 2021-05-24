Мадридський "Реал" не делегував жодного виконавця у збірну Іспанії.

Головний наставник збірної Іспанії Луїс Енріке визначився кого він візьме з собою на чемпіонат Європи-2020.

Про це стало відомо з офіційної сторінки Іспанської федерації футболу в Twitter.

Зауважимо, що виклик не отримав жоден футболіст мадридського "Реалу", а також легенда й капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос.

Воротарі: Унаї Сімон, Давід Де Хеа, Роберт Санчес.

Захисники: Хосе Гайя, Жорді Альба, Пау Торрес, Емерік Лапорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Сесар Аспілікуета.

Півзахисники: Маркос Льоренте, Серхіо Бускетс, Родрі, Педрі, Тьяго Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Дані Ольмо, Мікель Оярсабаль, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабія.

Форварди: Жерар Морено, Альваро Мората.

Луїс Енріке розраховує на 24-х виконавців.

Нагадаємо, що на груповому раунді Іспанія буде боротися за право зіграти в плей-оф з командами Швеції, Польщі та Словаччини.

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Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.

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Автор: Артем Будрін