Луїш Каштру відпрацював два сезони на благо "гірників".

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру повідомив, що покидає донецьку команду.

Про це португальський спеціаліст заявив після поєдинку з "Інгульцем", який його колектив виграв з мінімальним рахунком.

Слова 59-річного коуча наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Я визнаю невдачу сезону. Одна з місій тренера - брати на себе відповідальність за все, що відбувається з командою. Але життя тренера йде набагато далі, ніж результати. Знаю, що набагато легше хапатися за цифри, підсумовувати їх і розуміти, до чого вони призводять. Складніше розуміти проект клубу. Тому що ми не хочемо будувати будинок і щоб люди в ньому жили в цей час. Або йде будівництво, або будинок вже побудований і там вже живуть. Все робиться крок за кроком. Звичайно, побудова йде з великою кількістю проблем", - підбив підсумки сезону Каштру.

"Коли брався за проект, знав, яким він буде, повністю йому віддавався. Так я і робив. І зараз я з чистою совістю дуже щасливий тим, що я зробив для "Шахтаря". 1/8-а і півфінал ЛЄ - фантастика, вітаю гравців. Друге місце в цьому сезоні, яке виводить в ЛЧ - відмінно. Минулого року стали чемпіонами. Інший склад - інший склад. Інша команда - інша команда. Але життя таке. Не можна все змішувати. І не можна говорити, що ми переживаємо зміну поколінь і будемо постійно перемагати. Неможливо перемагати одним і тим же чином, неможливо утримувати таку стабільність. Таке життя", - додав португальський керманич.

"Так, це до побачення. Не можу зараз робити глибший аналіз, це зайняло б набагато більше часу. Хочу побажати "Шахтарю" величезного щастя, перемог. Привітати пана президента за ту сміливість, яка у нього є, утримувати такий проект, розвивати його. У будь-якому випадку це проект, який вимагає великої сміливості кожного елемента "Шахтаря". Зараз до побачення з великими побажаннями удачі для уболівальників "Шахтаря", всіх, хто любить клуб. Це була фантастика, які моменти ми тут проживали. Прожили відмінні два сезони Ліги чемпіонів. Зіграти внічию з "Сіті", виграти у "Аталанти", обіграти "Реал" в цьому році двічі - це круто. Дуже щасливий, що представляв такий клуб, як "Шахтар". Це дуже велика честь для мене. Дуже дякую за вашу щирість, за те, як мене підтримували. Нехай всі хороші моменти запам'ятаються вам і фанам донеччан", - попрощався фахівець.

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Луїш Каштру: каденція в "Шахтарі"

Каштру прийняв "Шахтар" в липні 2019 року. Минулого сезону йому вдалося виграти чемпіонат України, а також вивести "гірників" до півфіналу Ліги Європи.

У поточному сезоні "Шахтар" вперше з сезону 2006/07 залишився без трофеїв. Команда зайняла третє місце в "групі смерті" Ліги чемпіонів з "Реалом", "Інтером" та "Боруссією" Менхенгладбах. Потім вилетіла в 1/8 Ліги Європи від "Роми", а також - в 1/4 Кубку України від "Агробізнесу". В УПЛ донеччани вибороли срібні медалі.

Всього Каштру здобув 51 перемогу на чолі "Шахтаря". Ще у 16 матчах була зафіксована нічия, а 17 поєдинків завершилися перемогами суперників. У середньому португалець здобував у "Шахтарі" два очки за гру.

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Автор: Артем Будрін