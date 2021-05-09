"Гірники" з мінімальним рахунком упоралися з колективом Сергія Лавриненка.

У рамках 26-го туру чемпіонату України "Шахтар" приймав "Інгулець".

Єдиний гол в матчі забив 21-річний бразилець Тете на 16-й хвилині, який після асисту свого співвітчизника Алана Патріка розстріляв воротаря гостей Артема Малиша.

Таким чином, команда Луїша Каштру фінішувала на другому місці, маючи в активі 54 очки. "Інгулець" посів третє місце з кінця, набравши 26 залікових пунктів.

"Шахтар" - "Інгулець" - 1:0

Гол: Тете, 16

"Шахтар": Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Болбат (Корнієнко, 77), Майкон (Мудрик, 84), Патрік, Судаков (Антоніо, 66), Тете (Фернандо, 77), Соломон, Дентіньо (В'юнник, 65)

"Інгулець": Малиш, Квасний (Бартулович, 23), Салем, Павлов, Асмелаш, Коробенко, Кучеренко, Запорожець, Козак (Янаков, 70), Щедрий (Коваленко, 70), Січінава

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Українська Прем'єр-ліга: 26-й тур

26-й тур - останній у поточному чемпіонаті України.

"Динамо" оформило чемпіонський титул за чотири тури до фінішу, перервавши гегемонію "Шахтаря".

Поєдинки 26-го туру проходять 9 травня: де і коли дивитися матчі.

Зауважимо, що форвард "Ворскли" Владислав Кулач став найкращим бомбардиром ліги за підсумками всього сезону. 28-річний снайпер "настріляв" 15 голів.

"Динамо" переграло "Колос", а "Зоря" - "Олександрію".

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Автор: Артем Будрін