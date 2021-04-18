Колос і Дніпро-1 поділили очки / фото ФК Колос

У заключному матчі 22-го туру чемпіонату України "Колос" приймав "Дніпро-1".

Матч завершився внічию. Команди обмінялися голами після кутових у першому таймі.

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"Колос" набрав 34 очки і займає в УПЛ шосте місце. "Дніпро-1", у якого 26 очок, йде восьмим.

"Колос" - "Дніпро-1" - 1:1

Голи: Мілько, 27 - Чуже, 43

"Колос": Волинець, Золотов, Гавриш, Новак, Петров, Мілько, Кравченко, Чурко, Богданов, Костишин (Смирний, 72), Лисенко (Антюх, 85)

"Дніпро-1": Юрчук, Логінов (Сваток, 58), Дуглас, Тейлор, Цуріков (Булеца, 65), Ігнатенко, Назаренко (Батагов, 65), Когут, Дубінчак, Хобленко (Ярмолюк, 90), Чуже

Українська Прем'єр-ліга: 22-й тур

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Автор: Антон Дудар