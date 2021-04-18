У заключному матчі 22-го туру чемпіонату України "Колос" приймав "Дніпро-1".
Матч завершився внічию. Команди обмінялися голами після кутових у першому таймі.
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"Колос" набрав 34 очки і займає в УПЛ шосте місце. "Дніпро-1", у якого 26 очок, йде восьмим.
"Колос" - "Дніпро-1" - 1:1
Голи: Мілько, 27 - Чуже, 43
"Колос": Волинець, Золотов, Гавриш, Новак, Петров, Мілько, Кравченко, Чурко, Богданов, Костишин (Смирний, 72), Лисенко (Антюх, 85)
"Дніпро-1": Юрчук, Логінов (Сваток, 58), Дуглас, Тейлор, Цуріков (Булеца, 65), Ігнатенко, Назаренко (Батагов, 65), Когут, Дубінчак, Хобленко (Ярмолюк, 90), Чуже
Українська Прем'єр-ліга: 22-й тур
- 22-й тур УПЛ проходив з 16 по 18 квітня.
- У стартовому поєдинку туру "Львів" у вольовому стилі обіграв "Олександрію".
- "Минай" в Ужгороді сенсаційно здолав "Десну".
- "Ворскла" завдяки хет-трику Владислава Кулача розбила "Зорю".
- У центральному поєдинку туру "Динамо" обіграло "Шахтар", наблизившись до титулу чемпіона.
- 18 квітня відбулося ще два матчі: "Інгулець" і "Рух" зіграли внічию, а "Олімпік" перервав серію поразок у поєдинку з "Маріуполем".
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