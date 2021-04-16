Футболіст італійської "Роми" Кріс Смоллінг став жертвою розбійників, які наважилися вночі пролізти в його будинок та поцупити коштовні речі.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Троє невідомих осіб в масці прорвалися в оселю до 31-річного англійця, коли він та сім'я лягли спати. Смоллінг був з дружиною та дворічним сином.
Грабіжники, погрожуючи розправою, змусили Кріса віддати годинник Rolex і різні ювелірні прикраси. Після того як злочинне угрупування покинуло домівку, дружина викликала поліцію, яка почала проводити слідство.
Зауважимо, що з 2010 по 2020 рік Смоллінг зіграв 206 матчів за "Манчестер Юнайтед" і забив в них 12 голів. З осені минулого року англієць став повноцінним гравцем "Роми", до того провівши один сезон в оренді за "вовків".
За збірну Англії захисник провів 31 поєдинок і відзначився одним забитим м'ячем.
Читайте такожБудинки футболістів ПСЖ захопили розбійники: сім'ї гравців були взяті у заручники
Вас також можуть зацікавити новини:
- Квартиру футболіста Манчестер Сіті пограбували на суму понад півмільйона доларів
- Третій футболіст Тоттенхема за рік став жертвою грабіжників (фото)
- Зіркового футболіста ПСЖ обікрали, поки він їздив на матч
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram