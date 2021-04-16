В будинку гравець був разом зі своєю сім'єю.

Футболіст італійської "Роми" Кріс Смоллінг став жертвою розбійників, які наважилися вночі пролізти в його будинок та поцупити коштовні речі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Троє невідомих осіб в масці прорвалися в оселю до 31-річного англійця, коли він та сім'я лягли спати. Смоллінг був з дружиною та дворічним сином.

Грабіжники, погрожуючи розправою, змусили Кріса віддати годинник Rolex і різні ювелірні прикраси. Після того як злочинне угрупування покинуло домівку, дружина викликала поліцію, яка почала проводити слідство.

Зауважимо, що з 2010 по 2020 рік Смоллінг зіграв 206 матчів за "Манчестер Юнайтед" і забив в них 12 голів. З осені минулого року англієць став повноцінним гравцем "Роми", до того провівши один сезон в оренді за "вовків".

За збірну Англії захисник провів 31 поєдинок і відзначився одним забитим м'ячем.

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Автор: Будрін Артем