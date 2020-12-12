Відповідальна за показ матчів телерадіокомпанія змушена припинити роботу.

Найближчим часом Ліга 1 і Ліга 2 чемпіонату Франції можуть залишитися без телетрансляцій матчів.

Це пов'язано з тим, що компанія Telefoot, яка займається трансляцією матчів чемпіонату Франції, відчуває великі фінансові проблеми. Компанія істотно скоротила свій персонал і припинить роботу телемовника. Про це повідомило німецьке видання Kicker з посиланням на L'équipe.

Остаточна дата припинення роботи поки що не відома. Керівництво Асоціації Ліги (LFP) хоче розірвати контракт з Telefoot і знайти нового транслятора. Якщо зробити цього не вдасться - чемпіонат Франції може залишитися без телетрансляцій.

Джерела також стверджують, що ще в жовтні Асоціація Ліги (LFP) розглянула питання про розірвання контракту з транслятором. Повідомляється також, що Mediapro не виплатила суму в розмірі 152,5 мільйона євро за матчі в грудні.

Однак, на думку французького видання, сторони конфлікту повинні в кінцевому підсумку прийти до світового вирішення питання з приводу виплат, але щодо подальшої співпраці ліги і телетранслятора L'équipe висловлює невпевненість.

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Автор: Олег Давигора