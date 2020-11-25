Чотири команди достроково гарантували собі путівки в плей-офф.

24 листопада пройшли матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - у цей день грали команди з груп E, F, G і H.

"Динамо" програло "Барселоні", але залишилося на третьому місці завдяки пізньому голу "Ювентуса" в матчі з "Ференцварошем" Сергія Реброва. При цьому кияни втратили шанси на вихід в плей-офф ЛЧ.

"Челсі" і "Севілья" вже за підсумками чотирьох турів гарантували собі вихід у плей-офф з групи Е, а "Барселона" і "Ювентус" - з групи G.

Результати матчів

Група E

"Ренн" - "Челсі" - 1:2

Голи: Гірасс, 85 - Хадсон-Одої, 22, Жиру, 90+1

"Краснодар" - "Севілья" - 1:2

Голи: Вандерсон, 56 - Ракітіч, 4, Мунір, 90+5

Положення команд: "Челсі" - 10 очок, "Севілья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1

Група F

"Боруссія" Дортмунд - "Брюгге" - 3:0

Голи: Холанд, 18, 60, Санчо, 45+1

"Лаціо" - "Зеніт" - 3:1

Голи: Іммобіле, 3, 33 (з пенальті), Пароло, 22 - Дзюба, 25

Положення команд: "Боруссія" Д - 9 очок, "Лаціо" - 8, "Брюгге" - 4, "Зеніт" - 1

Група G

"Динамо" Київ - "Барселона" - 0:4

Голи: Дест, 52, Брейтвейт, 57, 70 (з пенальті), Грізманн, 90+2

"Ювентус" - "Ференцварош" - 2:1

Голи: Роналду, 35, Мората, 90+2 - Узуни, 19

Положення команд: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9," Динамо "- 1, "Ференцварош" - 1

Група H

"Манчестер Юнайтед" - "Істанбул Башакшехір" - 4:1

Голи: Фернандеш, 7, 19, Рашфорд, 33 (з пенальті), Джеймс, 90+2 - Тюрюч, 75

ПСЖ - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Неймар, 11 (з пенальті)

Положення команд: "МЮ" - 9 очок, ПСЖ - 6, "РБ Лейпциг" - 6, "Істанбул" - 3

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.

Графік матчів групового раунду: 4 тур - 24/25 листопада, 5 тур - 1/2 грудня, 6 тур - 8/9 грудня.

"Шахтар" у 4-му турі 25 листопада зіграє проти "Боруссії" Менхенгладбах на виїзді.

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар