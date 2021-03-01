У лазареті команди знаходиться відразу кілька важливих гравців.

Лікар київського "Динамо" Андрій Шморгун розповів про стан футболістів, які перебувають у лазареті команди.

Слова Шморгуна наводить офіційний сайт "Динамо".

"У Дениса Попова травма литкового м'яза, він знаходиться на лікуванні. Для одужання йому знадобиться як мінімум три тижні. Беньямін Вербич продовжує відновлення після пошкодження м'яза задньої поверхні стегна. Динаміка реабілітації позитивна, але про конкретні терміни поки рано говорити. Денис Гармаш відновлюється після запалення ахіллового сухожилля, вже почав бігову роботу. У нього хороша динаміка, все йде за планом. А Клейтон, у свою чергу, вже повернувся до занять у загальній групі", - розповів Шморгун.

Також він повідомив про стан двох футболістів, які вже давно перебувають у лазареті:

Читайте також"Комедійна церемонія": Суркіс вважає, що Луческу не повинен був потрапити до трійки найкращих тренерів року в Україні"Володимир Костевич, у якого травма хрестоподібної зв'язки, на даний момент продовжує реабілітацію в Польщі. В Україну він повернеться вже коли зможе приступити до бігової роботи. А що стосується Микити Бурди, то в січні йому зробили повторну операцію на ахіллі. Терміни відновлення після такого втручання тривалі - близько півроку".

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Автор: Антон Дудар