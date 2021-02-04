Чинний чемпіон не зміг набрати очки в грі з "Брайтоном".

В рамках 22-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" програв "Брайтону".

Єдиний гол у матчі в другому таймі забив півзахисник "Брайтона" Стівен Альсате.

Читайте такожЯрмоленко не допоміг: Вест Хем програв Ліверпулю в АПЛ (відео)Для "Ліверпуля" ця поразка стала другою поспіль на своєму полі після того, як "червоні" перервали феноменальну безпрограшну серію на "Енфілді" з 68 матчів поспіль.

"Ліверпуль" програв "Брайтону" на своєму полі в АПЛ вперше з 1982 року.

Відзначимо також, що "Брайтон" здобув другу поспіль перемогу над клубом з "Великої шістки" АПЛ - в попередньому турі команді вдалося обіграти "Тоттенхем".

"Ліверпуль" - "Брайтон" - 0:1

Гол: Альсате, 56

"Ліверпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Філліпс, Хендерсон, Робертсон, Тіаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Мілнер, Шакірі (Орігі, 64), Салах, Фірміно (Джонс, 79)

"Брайтон": Санчес, Данк, Уебстер, Берн, Вайт, Марч (Лаллана, 67), Біссума, Альсате, Гросс, Троссард (Зекірі, 87), Мопе (Конноллі, 83)

Відео огляд матчу опублікував YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

Після 22-го туру "Ліверпуль" опустився на четверте місце. У "червоних" - 40 очок.

У трійці лідерів "Лестер" (42 очки), "Манчестер Юнайтед" (44), який раніше розгромив суперника з рахунком 9:0, та "Манчестер Сіті" (47), у якого ще є матч у запасі.

"Брайтон", у якого 24 очки, займає 15-е місце.

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Автор: Антон Дудар