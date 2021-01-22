"Ліверпуль" в чемпіонаті Англії не може перемогти вже п'яту гру поспіль.

У матчі 18-го туру чемпіонату Англії трапилася головна сенсація всього футбольного дня. "Ліверпуль" на своїй домашній арені "Енфілд" програв одному з аутсайдерів АПЛ "Бернлі". Підопічні Юргена Клоппа перервали свою дивовижну серію.

Останній раз "мерсисайдці" програвали вдома ще в квітні 2017-го року. З того моменту рівно 68 матчів поспіль вони не знали поразок в рідній фортеці.

Єдиний гол в матчі трапився під кінець гри. На 83-й хвилині воротар "Ліверпуля" Аліссон порушив правила. Гості отримали право пробити пенальті. Ешлі Барнс реалізував одинадцятиметровий. У підсумку 0:1 на табло.

Нагадаємо, що в наступному турі "Ліверпуль" зіграє з "Тоттенгемом". Матч відбудеться 28 січня.

Англійська Прем'єр-ліга. 18-й тур.

"Ліверпуль" – "Бернлі" - 0:1

"Ліверпуль": Аліссон – Робертсон, Фабіньо, Матіп, Александер-Арнольд – Шакірі (Мінаміно, 84), Вейналдум, Тьяго – Мане, Орігі (Фірміно, 57), Окслейд-Чемберлен (Салах,57).

"Бернлі": Поуп – Тейлор (Пітерс, 49), Мі, Тарковскі, Лоутон – МакНіл, Браунхіл, Вествуд, Брейді (Гудмундсон, 65) – Барнс, Вуд

Стадіон: "Енфілд" (Ліверпуль, Англія).

Огляд матчу.

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АПЛ: положення команд

"Манчестер Юнайтед" (40 очок) на вершині таблиці. "Лестер" в активі має 38 очок і ділить з "Ман Сіті" другу сходинку, який теж має 38 пунктів. Щоправда, в "містян" є гра в запасі.

"Ліверпуль" (34 очки) йде четвертим. "Тоттенгем" на п'ятому місці з 33 очками.

"Бернлі" піднявся на 16-е місце. У них 19 очок.

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Автор: Будрін Артем