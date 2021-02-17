Португальський тренер заявив, що "Шахтарю" важливо перемогти в гостях.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поділився своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з тель-авівським "Маккабі" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Слова тренера наводить офіційний сайт "гірників".

"Для нас дуже важливо обіграти "Маккабі", відвезти звідси гідну перемогу", - підкреслив Каштру.

Португальський фахівець підкреслив, що "Маккабі" - серйозний суперник.

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"Абсолютно всі наші суперники в єврокубках дуже складні і добре організовані. "Маккабі" не йде далеко від цього. З тих пір як Патрік фон Ліувен очолив команду, вона чудово себе показує, в останніх 7 поєдинках домоглася 6 перемог і всього раз зіграла внічию", - сказав Каштру, зазначивши, що суперник "чудово діє в атаці", але в той же час "залишається стабільним в обороні".

"Це команда, яка проводить свої атаки з великим терпінням, намагаючись тримати м'яч, домінувати, не приймає необдуманих рішень, якісно завершує атаки. Як і всі єврокубкові опоненти, це складний клуб. Нам потрібно максимально підготуватися, щоб гідно себе показати", - додав тренер "Шахтаря".

За словами португальця, погодні умови ніяк не позначаться на розкладі сил:

"Обидві команди люблять володіти м'ячем і домінувати, перетягувати ковдру на себе. Якщо це є в ДНК, то може йти дощ, світити сонце, жахливий холод або сильна спека - ця цінність ніколи не покине душу самої команди. Думаю, "Шахтар" і "Маккабі" будуть демонструвати саме такий футбол: створювати моменти, коли є можливість, домінуючи при цьому завдяки триманню м'яча. Обидві команди будуть дуже збалансовані".

"Маккабі" - "Шахтар": перед матчем

Матч "Маккабі" - "Шахтар" пройде 18 лютого. Початок - о 22.00.

"Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020. У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

В "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом Ліги Європи.

У першому матчі УПЛ 2021 року "Шахтар "несподівано втратив очки з"Колосом". У "Маккабі" у внутрішньому чемпіонаті Ізраїлю триває переможна серія з шести матчів поспіль. Команда займає друге місце.

Судити матч "Маккабі" - "Шахтар" буде француз Франсуа Летексьє.

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Автор: Антон Дудар