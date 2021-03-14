Футболіст юнацької команди московського "Локомотива" Максим Шнапцев був побитий суперниками після матчу юнацької футбольної ліги-2 з "Чертаново".
"Побили футболіста Максима Шнапцева після гри. У нього струс мозку і перелом, довелося викликати поліцію", - зазначило джерело в коментарі "Чемпіонату".
Пізніше "Локомотив" в Instagram виступив з офіційною заявою щодо даного інциденту.
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"13 березня після гри ЮФЛ - 2 "Локомотив" - "Чертаново" серйозні травми отримав гравець нашої команди Максим Шнапцев. Кілька футболістів суперника напали на нього після матчу", - заявив директор спортивної школи "залізничників" Олексій Щиголєв.
Також наголошується, що в даний момент "Локомотив" розбирається в інциденті спільно з правоохоронними органами.
"Клуб має намір домагатися для нападників покарання, відповідного тяжкості скоєного ними вчинку. Футбол - спорт для сильних і сміливих чоловіків, в ньому є місце болю і травм, але ці травми можуть бути отримані тільки в чесній відкритій боротьбі на футбольному полі", - підкреслили в клубі.
Зазначимо, що Шнапцев виступає за команду 2004 року народження. У матчі проти "Чертаново" він отримав жовту картку.
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