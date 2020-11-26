З легендарним футболістом в Аргентині прийдуть попрощатися близько мільйона осіб.

Церемонія прощання з легендарним Дієго Марадоною відбудеться сьогодні, 26 листопада.

Як повідомляє tycsports.com, церемонія прощання з легендою футболу пройде в палаці Casa Rosada, який є офіційною резиденцією президента Аргентини.

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Церемонія буде відкритою - очікується, що її відвідає близько мільйона осіб.

Захід триватиме приблизно 48 годин.

Варто відзначити, що в попередній раз прощання в палаці Casa Rosada проводилося десять років тому, коли помер президент Аргентини Нестор Кіршнер.

Дієго Марадона: головне

Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада через зупинку серця. Йому було 60 років.

Марадона виступав на позиціях атакуючого півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" та "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року. Також він є віце-чемпіоном світу 1990 року.

Марадона є автором одного з найвідоміших голів в історії футболу. На 51-й хвилині чвертьфіналу ЧС-1986 він відправив м'яч у ворота англійців рукою, чим приніс аргентинцям перемогу з рахунком 2:1.

У ході своєї тренерської кар'єри він очолював збірну Аргентини в період з 2008 по 2010 роки.

УНІАН зібрав головні досягнення Марадони на футбольному полі в одному матеріалі.

Футбольний світ попрощався з Дієго Марадоною у соцмережах.

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Автор: Антон Дудар