Родичі та близькі Дієго Марадони з труною / фото REUTERS
Легендарний футболіст Дієго Марадона був похований 26 листопада о 20.00 за аргентинським часом.
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Як повідомляє tn.com.ar, Марадону поховали на кладовищі Белла Віста - за 35 кілометрів від Буенос-Айреса.
Марадона буде спочивати поруч зі своїми батьками Далмою і Дієго-старшим, які пішли з життя в 2011 і 2015 роках відповідно.
На церемонії похорону були присутні тільки рідні та близькі Марадони.
В останню путь Марадону проводили тисячі людей, які вийшли на вулиці.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
- У зв'язку зі смертю Марадони в Аргентині оголосили триденну жалобу.
- Футбольний світ попрощався з Дієго Марадоною у соцмережах.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- На честь Марадони можуть перейменувати футбольний стадіон в Італії.
- УНІАН зібрав головні досягнення Марадони на футбольному полі в одному матеріалі.
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