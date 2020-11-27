Дієго Марадона був похований на кладовищі неподалік від Буенос-Айреса.

Легендарний футболіст Дієго Марадона був похований 26 листопада о 20.00 за аргентинським часом.

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Як повідомляє tn.com.ar, Марадону поховали на кладовищі Белла Віста - за 35 кілометрів від Буенос-Айреса.

Марадона буде спочивати поруч зі своїми батьками Далмою і Дієго-старшим, які пішли з життя в 2011 і 2015 роках відповідно.

На церемонії похорону були присутні тільки рідні та близькі Марадони.

В останню путь Марадону проводили тисячі людей, які вийшли на вулиці.

Смерть Дієго Марадони: головне

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Автор: Антон Дудар