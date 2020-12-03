Український нападник Артем Мілевський розповів про своє знайомство з легендою футболу Дієго Марадоною, яке відбулося в 2018 році.
Аргентинець прилетів до Білорусі, так як був призначений головою правління "Динамо" Брест, але пробув у цій ролі недовго.
"Я можу згадати знайомство з Марадоною. Він приїхав у 2018 році на гру з солігорським "Шахтарем". Приїхав на великій машині. Зрозуміло, був аншлаг на стадіоні", - сказав Мілевський для свого YouTube-каналу "Миля".
"Марадона вийшов, у нього була кепка "Динамо" Брест, шарфик. Всіх вітав, давав "краба". Підходить, я йому кажу: "Здрасьте, Дієго, hello". А він мене так обійняв по-батьківськи. Це запам'яталося. Потім він взяв м'яч, вибив його на трибуну як сувенір", - продовжив український футболіст.
За словами Мілевського, наступного дня Марадона давав гравцям брестського "Динамо" настанови:
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"Ми програли, правда. Але на наступний день у нас була сауна на стадіоні. Марадона прийшов в роздягальню і хвилин 30 щось там нам пояснював іспанською. Перекладач нам перекладав. Нічого такого надприродного, він давав настанови, давав рекомендації, розповідав футбольні історії з життя".
"Царство йому небесне, найвеличніший, така фігура - ніхто його не замінить по харизмі, по всьому", - підсумував Мілевський.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбулися 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
- Особистого лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві.
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