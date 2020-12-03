Артем Мілевський познайомився з Дієго Марадоною в Білорусі.

Український нападник Артем Мілевський розповів про своє знайомство з легендою футболу Дієго Марадоною, яке відбулося в 2018 році.

Аргентинець прилетів до Білорусі, так як був призначений головою правління "Динамо" Брест, але пробув у цій ролі недовго.

"Я можу згадати знайомство з Марадоною. Він приїхав у 2018 році на гру з солігорським "Шахтарем". Приїхав на великій машині. Зрозуміло, був аншлаг на стадіоні", - сказав Мілевський для свого YouTube-каналу "Миля".

"Марадона вийшов, у нього була кепка "Динамо" Брест, шарфик. Всіх вітав, давав "краба". Підходить, я йому кажу: "Здрасьте, Дієго, hello". А він мене так обійняв по-батьківськи. Це запам'яталося. Потім він взяв м'яч, вибив його на трибуну як сувенір", - продовжив український футболіст.

За словами Мілевського, наступного дня Марадона давав гравцям брестського "Динамо" настанови:

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"Ми програли, правда. Але на наступний день у нас була сауна на стадіоні. Марадона прийшов в роздягальню і хвилин 30 щось там нам пояснював іспанською. Перекладач нам перекладав. Нічого такого надприродного, він давав настанови, давав рекомендації, розповідав футбольні історії з життя".

"Царство йому небесне, найвеличніший, така фігура - ніхто його не замінить по харизмі, по всьому", - підсумував Мілевський.

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Автор: Антон Дудар