Церемонію прощання з легендою футболу Дієго Марадоною, яка проходила в президентському палаці в Буенос-Айресі, довелося перервати достроково через масові заворушення.
Про це повідомляє infobae.com.
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Хвилювання почалися після того, як поліція закрила головний вхід до палацу за дві години до закінчення церемонії.
Люди стали кидати в поліцейських камені і різні предмети, а також підійматися на огорожу і намагатися прорватися в резиденцію.
Поліції довелося застосувати гумові кулі, сльозогінний газ і водомети.
З метою безпеки труну з тілом Марадони спочатку був перенесений в інше приміщення, а потім церемонія була завершена достроково.
Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lppic.twitter.com/cXySRq6CMk— infobae (@infobae) November 26, 2020
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