Прощання з легендарним футболістом переросло в масові зіткнення.

Церемонію прощання з легендою футболу Дієго Марадоною, яка проходила в президентському палаці в Буенос-Айресі, довелося перервати достроково через масові заворушення.

Про це повідомляє infobae.com.

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Хвилювання почалися після того, як поліція закрила головний вхід до палацу за дві години до закінчення церемонії.

Люди стали кидати в поліцейських камені і різні предмети, а також підійматися на огорожу і намагатися прорватися в резиденцію.

Поліції довелося застосувати гумові кулі, сльозогінний газ і водомети.

З метою безпеки труну з тілом Марадони спочатку був перенесений в інше приміщення, а потім церемонія була завершена достроково.

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lppic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

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Автор: Антон Дудар