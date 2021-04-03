В поєдинку було призначено цілих три пенальті.

У матчі 20-го туру чемпіонату України "Маріуполь" приймав "Інгулець".

Команди видали божевільний трилер. Проте майже всі голи вболівальники побачили в другому таймі. У першій половині зустрічі на 45-й хвилині "в роздягальню" відкрив рахунок півзахисник азовців Артем Бондаренко, реалізувавши пенальті.

На початку другого тайму все той же Бондаренко подвоїв перевагу і зробив рахунок 2:0. Проте "Інгулець" теж показав свої зуби й за дві хвилини відквитав два м'ячі, зусиллями Плохотнюка Михайла та Коваленка Іллі.

Але на 60-й хвилині Бондаренко знову забив другий пенальті в матчі та вивів "Маріуполь" вперед. Петро Стасюк за 7 хвилин зробив рахунок 4:2 на користь господарів. Але "Інгулець" не зупинився і вірив до останнього в себе. На 88-й хвилині Ілля Шевцов поставив крапку в матчі, забивши одинадцятиметровий.

У підсумку на табло 4:3.

"Маріуполь" - "Інгулець" - 4:3

Голи: Бондаренко, 45+3 (пен.), 46, 60 (пен.), Стасюк, 67 – Плохотнюк, 52, Коваленко, 54, Шевцов, 89 (пен.)

"Маріуполь": Кудрик, Меліченко (Кирюханцев, 46), Чоботенко, Биков, Стасюк (Драмбаєв, 85), Топалов, Танковський, Мишньов, Очеретько (Кащук, 73), Бондаренко (Чех, 68), Кулаков.

"Інгулець": Малиш, Квасний, Семенко, Салем, Балан, Кучеренко, Щедрий (Коваленко, 46), Шишка, Запорожець (Чайковський, 73), Бартулович (Козак, 46), Плохотнюк (Шевцов, 73).

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Автор: Будрін Артем