Група шанувальників капітана "Барселони" Ліонеля Мессі намагалася заблокувати автомобіль форварда команди Антуана Грізманна, коли він виїжджав додому після тренування.
Фанати вигукували вимогу проявити більше поваги до Мессі. Грізманн проігнорував людей і зміг проїхати.
Ще рік тому Грізманн зізнався, що йому складно спілкуватися з Мессі, після чого іспанські ЗМІ продовжують обговорювати можливий конфлікт між двома форвардами.
Крім того, нещодавно колишній агент Грізманна Ерік Олатс звинуватив Мессі в поганій адаптації француза в каталонському клубі та заявив, що аргентинець управляє всіма процесами в "Барсі".
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