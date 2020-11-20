Частина вболівальників вважає, що між Антуаном Грізманном і Ліонелем Мессі існує конфлікт.

Група шанувальників капітана "Барселони" Ліонеля Мессі намагалася заблокувати автомобіль форварда команди Антуана Грізманна, коли він виїжджав додому після тренування.

Фанати вигукували вимогу проявити більше поваги до Мессі. Грізманн проігнорував людей і зміг проїхати.

Ще рік тому Грізманн зізнався, що йому складно спілкуватися з Мессі, після чого іспанські ЗМІ продовжують обговорювати можливий конфлікт між двома форвардами.

Крім того, нещодавно колишній агент Грізманна Ерік Олатс звинуватив Мессі в поганій адаптації француза в каталонському клубі та заявив, що аргентинець управляє всіма процесами в "Барсі".

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Автор: Данило Слесь