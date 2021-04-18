Українець з Шахтаря може перейти до англійського топ-клубу - ЗМІ

Микола Матвієнко вже спілкувався з агентом на тему переходу в "Тоттенхем".

Захисник "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко в літнє міжсезоння може перейти в "Тоттенхем". Про це повідомляє Football.ua. За інформацією джерела, після матчу "Шахтар" - "Динамо" український захисник спілкувався з агентом Франсіско Хав'єром Еспаньйолою щодо переходу в "Тоттенхем". Читайте такожБразильський клуб оголосив про підписання Тайсона, який покинув Шахтар (відео) Клієнтами цього агента є гравці "Тоттенхема" Сон Хин Мін і Деле Аллі, захисник "Реала" Рафаель Варан і ряд інших футболістів. Микола Матвієнко: можливий трансфер "Тоттенхем" - не перший клуб, який цікавиться Матвієнком. Взимку 2020 року українець був близький до переходу в "Арсенал", проте трансфер не відбувся. Пізніше в "Шахтарі" пояснили, чому футболіст не перейшов до клубу АПЛ.

Минулого літа повідомлялося про те, що в послугах Матвієнка зацікавлений італійський "Наполі", проте українець залишився в "Шахтарі".

У поточному сезоні на рахунку Матвієнка 27 матчів за "Шахтар", 1 гол і 3 асисти.

За збірну України захисник провів 33 матчі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter