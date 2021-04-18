Микола Матвієнко в цьому сезоні провів за Шахтар 27 матчів / фото ФК Шахтар
Захисник "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко в літнє міжсезоння може перейти в "Тоттенхем".
Про це повідомляє Football.ua.
За інформацією джерела, після матчу "Шахтар" - "Динамо" український захисник спілкувався з агентом Франсіско Хав'єром Еспаньйолою щодо переходу в "Тоттенхем".
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Клієнтами цього агента є гравці "Тоттенхема" Сон Хин Мін і Деле Аллі, захисник "Реала" Рафаель Варан і ряд інших футболістів.
Микола Матвієнко: можливий трансфер
- "Тоттенхем" - не перший клуб, який цікавиться Матвієнком. Взимку 2020 року українець був близький до переходу в "Арсенал", проте трансфер не відбувся. Пізніше в "Шахтарі" пояснили, чому футболіст не перейшов до клубу АПЛ.
- Минулого літа повідомлялося про те, що в послугах Матвієнка зацікавлений італійський "Наполі", проте українець залишився в "Шахтарі".
- У поточному сезоні на рахунку Матвієнка 27 матчів за "Шахтар", 1 гол і 3 асисти.
- За збірну України захисник провів 33 матчі.
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