"Минай" продовжить боротися за виживання в еліті без Василя Кобіна.

"Минай" припинив співпрацю з Василем Кобіним, який був головним тренером команди.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Кобін подав у відставку після зустрічі з президентом клубу Валерієм Пересоляком. Контракт з тренером розірваний за обопільною згодою сторін.

"Клуб дякує Василю Васильовичу за зроблену роботу, здобуті трофеї та бажає успіху в подальшій тренерській роботі", - зазначено в офіційній заяві клубу.

Ім'я нового тренера команди повідомлять пізніше.

ФК "Минай" і Василь Кобін: головні здобутки

На початку 2019 року Кобін очолив "Минай".

На посту головного тренера команди Кобін провів 55 матчів, виграв з клубом Першу лігу та дійшов до 1/2 фіналу Кубку України.

В поточному сезоні УПЛ "Минай" бореться за виживання. У 18 турах вони змогли набрати лише 14 очок і наразі займають передостанню сходинку в таблиці.

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Автор: Будрін Артем