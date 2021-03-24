Василь Кобін / фото facebook.minajfootballclub
"Минай" припинив співпрацю з Василем Кобіним, який був головним тренером команди.
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Кобін подав у відставку після зустрічі з президентом клубу Валерієм Пересоляком. Контракт з тренером розірваний за обопільною згодою сторін.
"Клуб дякує Василю Васильовичу за зроблену роботу, здобуті трофеї та бажає успіху в подальшій тренерській роботі", - зазначено в офіційній заяві клубу.
Ім'я нового тренера команди повідомлять пізніше.
Читайте такожНеймовірний промах: футболіст українського клубу не забив у порожні ворота з пари метрів (відео)
ФК "Минай" і Василь Кобін: головні здобутки
- На початку 2019 року Кобін очолив "Минай".
- На посту головного тренера команди Кобін провів 55 матчів, виграв з клубом Першу лігу та дійшов до 1/2 фіналу Кубку України.
- В поточному сезоні УПЛ "Минай" бореться за виживання. У 18 турах вони змогли набрати лише 14 очок і наразі займають передостанню сходинку в таблиці.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram