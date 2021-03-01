Мірча Луческу почув скандування фанатів під час матчу у Львові.

У мережі з'явилося відео з реакцією головного тренера "Динамо" Мірчи Луческу на провокацію фанатів під час матчу УПЛ проти "Львова".

Читайте також"Звикають до мене": Луческу розповів про свої стосунки з фанатами ДинамоПід час матчу фанати вивісили банер з написом "Lucescu, go away" ("Луческу, йди"), а також скандували цю фразу.

Румунський тренер з гідністю відреагував на заклики ультрас. Він повернувся до трибуни з фанатами і помахав їм рукою. Вчинок Луческу викликав оплески.

Відео з'явилося на YouTube-каналі "Жестяковый спорт".

Нагадаємо, ультрас "Динамо" протестують проти Луческу з моменту його призначення на посаду головного тренера киян.

У 16-му турі УПЛ "Динамо" розгромило "Львів" з рахунком 4:1.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, вийшовши в плей-офф Ліги Європи, і вже здолали "Брюгге" в 1/16 фіналу ЛЄ.

Також "Динамо" лідирує в УПЛ, набравши 37 очок в 16 турах і випереджаючи "Шахтар" на 4 пункти.

Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.

Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.

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Автор: Антон Дудар