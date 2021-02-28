У заключному матчі 16-го туру чемпіонату України "Динамо" грало у Львові.
"Динамо" вийшло вперед вже на 1-й хвилині матчу - Артем Бесєдін скористався грубою помилкою воротаря, який не зумів зловити м'яч, і з пари метрів закотив м'яч у ворота.
Читайте також"Їх тренує Луческу, на якого всі рівняються": опонент Динамо в Лізі Європи прокоментував майбутній двобійНа 36-й хвилині "Динамо" заробило досить спірний пенальті, який реалізував Віктор Циганков.
На початку другого тайму Томаш Кендзьора довів рахунок до розгромного, добивши м'яч у ворота після сейва воротаря.
На 69-й хвилині Назарій Нич відіграв для господарів один м'яч, пробивши між ніг Георгію Бущану. Однак в кінцівці Богдан Лєднєв зіграв на добиванні, поставивши крапку в грі. Він забив свій дебютний гол за "Динамо".
Таким чином, "Динамо" набрало 37 очок і зміцнило лідерство в таблиці УПЛ - кияни тепер на 4 очки випереджають "гірників".
"Львів" опустився на останнє місце - у команди 12 очок в 15 іграх.
"Львів" - "Динамо" - 1:4
Голи: Нич, 69 - Бесєдін, 1, Циганков, 36 (з пенальті), Кендзьора, 52, Леднєв, 90
"Львів": Костик, Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Міхоубі (Романчук, 46), Якимець, Сабіно (Чиряк, 46), Алваро (Захарків, 59), Довгий (Семенів, 72), Брікнер, Шина, Нич
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв (Сідклей, 88), Сидорчук (Шепелєв, 62), Циганков (Леднєв, 80), Шапаренко, Буяльський, Родрігес (Де Пена, 61), Бесєдін (Супряга, 62)
Попередження: Махмутович, Брікнер
Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур
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