Гра не може початися, оскільки натовп розлючених ультрас заблокував вхід до стадіону.

Вболівальники "Манчестер Юнайтед" перед стартом матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля" розгорнули масштабну маніфестацію проти родини Глейзерів, яка володіє контрольним пакетом акцій клубу.

Ультрас "червоних дияволів" прийшли під легендарний стадіон "Олд Траффорд" з плакатами та почали скандувати лозунги з закликом забиратися геть Глейзерам. Інша частина більш радикально налаштованих вболівальників за дві години до початку гри пробралися на стадіон і влаштували безлад.

Зауважимо, що матчі між манкуніанцями та мерсисайдцями завжди мали принциповий, а місцями навіть кривавий відтінок та характер і в Англії це протистояння охрестили "Дербі М-61".

Поєдинок проти "Ліверпуля" перенесено на невизначений термін, хоча мав розпочатися о 18:30 за київським часом. Колективи досі знаходяться у готелі.

Якщо "Ліверпуль" переможе, то "Манчестер Сіті" з українцем Олександром Зінченком достроково виграє звання чемпіона АПЛ.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

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Автор: Артем Будрін