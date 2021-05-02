Вболівальники "Манчестер Юнайтед" перед стартом матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля" розгорнули масштабну маніфестацію проти родини Глейзерів, яка володіє контрольним пакетом акцій клубу.
Ультрас "червоних дияволів" прийшли під легендарний стадіон "Олд Траффорд" з плакатами та почали скандувати лозунги з закликом забиратися геть Глейзерам. Інша частина більш радикально налаштованих вболівальників за дві години до початку гри пробралися на стадіон і влаштували безлад.
Зауважимо, що матчі між манкуніанцями та мерсисайдцями завжди мали принциповий, а місцями навіть кривавий відтінок та характер і в Англії це протистояння охрестили "Дербі М-61".
Поєдинок проти "Ліверпуля" перенесено на невизначений термін, хоча мав розпочатися о 18:30 за київським часом. Колективи досі знаходяться у готелі.
Якщо "Ліверпуль" переможе, то "Манчестер Сіті" з українцем Олександром Зінченком достроково виграє звання чемпіона АПЛ.
#MUFC fans at Old Trafford #GlazersOut protest 🇾🇪 pic.twitter.com/mQBEZmV9CT— WebbyONeill (@WebbyONeill) May 2, 2021
Getting a bit edgy here. Bottles going in on police #protests#GlazersOut#MUFCpic.twitter.com/ajSBg0kPdt— Adam MATIC!🔰 (@Adamstott30) May 2, 2021
Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6— B/R Football (@brfootball) May 2, 2021
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