Манкуніанці перервали безпрограшну серію з 13 матчів.

У матчі 20-го туру чемпіонату Англії "Шеффілд Юнайтед" завітав у гості до "Манчестер Юнайтед".

Зустріч завершилася з сенсаційним рахунком 1:2 на користь останньої команди АПЛ.

Перший м'яч у грі забив "Шеффілд" на 23-й хвилині - постарався Кін Брайан. На 64-й хвилині "Манчестер" відновив паритет завдяки голу свого капітана Гаррі Магвайра. Проте на 74-й хвилині Олівер Берк забив переможний гол для "Шеффілд Юнайтед".

Англійська Прем'єр-ліга. 20-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Шеффілд Юнайтед" 1:2

Голи: Магуайр (64) - Брайан (23), Берк (74)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Теллес (Шоу, 82), Магуайр, Туанзебе (Ван де Бек, 83), Ван-Біссака - Матіч, Погба - Решфорд, Фернандеш, Грінвуд (Кавані, 66) - Марсьяль

"Шеффілд Юнайтед": Ремсдейл - Ампаду, Ягелка, Башем - Брайан (Болг, 53), Флек, Норвуд, Ландстром (Берк, 70), Болден - Шапр, Макголдрік (Брюстер, 80)

Таким чином, "Шеффілд" набрав 8 очків і продовжує залишатися на останньому місці. До 19-го місця ще 3 очки. Втім, ця сенсаційна перемога може надихнути команду боротися за виживання. В наступному турі "Шеффілд" знову завітає до "Манчестера". 30 січня о 17:00 головний аутсайдер зіграє проти "Ман Сіті".

Що стосується "Ман Юнайтед", то 30 січня о 19:30 підопічні Сульшера зіграють на виїзді проти "Арсеналу".

Огляд матчу від телеканалу Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

"Манчестер Сіті" (41 очко) на вершині таблиці. Більше того, в "містян" є гра в запасі. На другому місці "Манчестер Юнайтед" (40 очків). "Лестер" в активі має 39 пунктів і займає третю сходинку.

"Вест Гем" Андрія Ярмоленка на 4-й позиції. У них 35 очків. "Ліверпуль" (34 очки) йде п'ятим, але має гру в запасі.

"Тотнем" та "Евертон" ділять разом шосту позицію, бо в них по 33 залікові пункти. "Челсі" на 8-й позиції. У "синіх" 30 очків.

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Автор: Будрін Артем