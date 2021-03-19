Шотландія потіснила Україну завдяки провалам "Динамо" й "Шахтаря".

В України тепер не буде прямої путівки у груповий етап Ліги чемпіонів починаючи з сезону 2022/23.

Сталося це можливим після того, як обидві українські команди вилетіли з Ліги Європи. "Шахтар" вдруге програв італійській "Ромі" (1:2), а "Динамо" капітулювало перед іспанським "Вільярреалом" (0:2).

Таким чином, в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна дозволила Шотландії обійти себе та посісти стратегічно важливе 11-те місце. Це означає, що чемпіону України 2021/22 треба буде пройти сито кваліфікації до Ліги чемпіонів восени 2022 року.

Шотландський "Рейнджерс" вдома теж програв чеській "Славії" та вибув з Ліги Європи, "Динамо" і "Шахтар" так само не набрали жодного очка. Одна перемога або синхронні дві нічиї українських команд могли б вивести Україну на 11-ту позицію - тим прикріше, адже відставання було мінімальним. Не вистачило лише 0.275 бала.

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11-а в рейтингу країна, тобто "Шотландія", делегує одну команду напряму в груповий раунд ЛЧ, за умови якщо місце для переможця попередньої ЛЧ вийде вакантним. Вірогідність цього, як показує практика минулих років, дуже висока. А ось 12-те місце, на яке посунулася Україна, не матиме прямої путівки до групового етапу Ліги чемпіонів.

Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

Жеребкування 1/4 й 1/2 фіналу Ліги Європи пройде 19 березня. Сіяних і несіяних не буде, а команди з однієї країни зможуть зустрітися один з одним.

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 і 15 квітня, а півфінали - 29 квітня і 6 травня.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

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Автор: Будрін Артем