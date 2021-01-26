Пепе хотів дати прочухана молодшому партнеру по команді.

Центральний захисник "Порту" та збірної Португалії Пепе влаштував розбірки посеред футбольного поля зі своїм одноклубником Мамаду Лоумом.

Конфлікт трапився після закінчення зустрічі 15-го туру чемпіонату Португалії проти "Фаренсе". Після фінального свистка сенегальский півзахисник Мамаду своєю поведінкою розлютив Пепе, що останній вже хотів починати бійку. Проте, одноклубники швидко розборонили "бійців".

Пізніше Мамаду попросив вибачення, сказавши, що цього не повинно було трапитися, а 37-річного Пепе він поважає, як старшого брата.

Зауважимо, що ще в часи виступів за мадридський "Реал" Пепе отримав репутацію брутального захисника, який в разі чого може вирішити питання фізичною силою. За "вершкових" португалець виступав з 2007 по 2017 рік.

Також в активі у Пепе 103 матчі за національну збірну Португалії. Він є чинним чемпіоном Європи з футболу.

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Автор: Будрін Артем