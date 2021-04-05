Серхіо Рамос продовжує відновлюватися від травми.

Захисник і капітан "Реала" Серхіо Рамос найближчим часом не планує завершувати кар'єру.

Про це повідомляє AS.

"Я думаю про п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, про чемпіонат світу, Олімпіаду... Я закінчу, коли прийде час. Мій план в тому, щоб стати частиною історії найкращого клубу світу, "Реала". Сьогодні мені здається, що завершу кар'єру ще нескоро", - заявив Рамос.

"Це настільки особисте рішення, що я думаю, моє тіло відчує, коли момент настане. Поки цього не сталося. Думаю, моє тіло добре справляється, тому що я піклуюся про кожен його міліметр. Я дійсно хочу змагатися і перемагати. Настане день, коли мої дружина і діти будуть мати ключовий вплив у прийнятті цього рішення ", - додав харизматичний іспанець.

Нагадаємо, що Рамос наразі лікує травму і не зможе допомогти "вершковим" у матчі 1/4 Ліги чемпіонів проти "Ліверпулю".

Раніше Зінедін Зідан сказав, що Рамос може грати до 40 років.

Серхіо Рамос: легенда "Реала"

35-річний Рамос виступає за "Реал" з 2005 року після переходу з "Севільї".

На його рахунку 101 гол і 40 асистів у 670 матчах за клуб. У тому числі він забивав надважливі голи у двох фіналах Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" і ряді інших матчів.

Разом з "Реалом" Рамос 5 разів виграв чемпіонат Іспанії, 2 - Кубок Іспанії, 4 - Суперкубок країни, 4 - Лігу чемпіонів, 3 - Суперкубок УЄФА, 4 - Клубний чемпіонат світу.

Рамос є найкращим бомбардиром серед захисників, які виступали в чемпіонаті Іспанії у 21 столітті (74 голи).

Влітку у Рамоса закінчується контракт з "Реалом", і сторони поки не змогли домовитися про його продовження. На досвідченого захисника претендує ПСЖ.

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Автор: Будрін Артем