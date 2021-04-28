Всі голи були забиті в першому таймі.

"Челсі" завітав у гості до мадридського "Реалу" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який пройшов на стадіоні "Альфредо ді Стефано". Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм розпочався під акомпанемент дощу. "Реал" старався пресингувати, проте більш організованим і цілісним був саме "Челсі". Лондонці створили вбивчий момент, коли Тімо Вернер знайшов м'яча у карному майданчику й впритул розстрілював ворота "вершкових", але екс-воротар "Челсі" Тібо Куртуа врятував "Реал" чудовим сейвом.

Команда Томаса Тухеля продовжувала тиснути й змогла першою відкрити рахунок у матчі зусиллями Крістіана Пулішича. Однак, мадридці зрівняли рахунок ще до перерви, коли після штрафного удару Карім Бензема майстерно обробив м'яча прямо у повітрі й з розвороту пробив у "дев'ятку".

В другому таймі команди грали обережно і не поспішали ризикувати. Зінедін Зідан випустив свою головну творчу зброю - Едена Азара. Проте бельгієць не зміг засмутити свій колишній клуб. Зустріч завершилася внічию 1:1. Як наслідок "Челсі" підходитиме до матчу-відповіді маючи гол на виїзді, що додає психологічної впевненості.

"Реал" - "Челсі" - 1:1

Голи: Бензема, 29 - Пулішич, 14

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Одріосола, 76), Мілітао, Варан, Начо, Марсело (Асенсіо, 76), Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус (Азар, 66), Бензема (Родріго, 92).

"Челсі": Менді, Аспілікуета (Джеймс, 66), Рюдігер, Крістенсен, Сілва, Чілвелл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулішич (Зієш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Попередження: Вінісіус, 27, Кроос, 60, Марсело, 65, Варан, 78, Одріосола, 89 - Пулішич, 38.

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Реал" - "Челсі": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний хавбек "Челсі" Крістіан Пулішич, який став автором першого забитого м'яча у зустрічі (оцінка 8,5).

Карім Бензема забив свій 71-й м'яч в Лізі чемпіонів, що зробило його четвертим бомбардиром в історії турніру. Таку саму кількість забитих має Рауль, а більше лише в Лео Мессі, Роберта Левандовські та Кріштіану Роналду.

Тьяго Сілва у віці 36 років та 217 днів став найстаршим польовим гравцем у півфіналі Ліги чемпіонів з 2011 року. Тоді легенда "Ман Юнайтед" Раян Гіггз у віці 37 років та 148 днів зіграв півфінальний матч проти "Шальке".

Матч-відповідь запланований на 5 травня в Лондоні.

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Автор: Артем Будрін