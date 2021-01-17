Зінедін Зідан розраховує на українця / фото realmadrid.com

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може дебютувати за чемпіонів Іспанії вже 20 січня.

Про це повідомляє Defensa Central. 

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан мав приватну бесіду з 21-річним українцем і повідомив, що хоче бачити його в стартовому складі на матч 1/16 Кубку Іспанії проти "Алькояно" в той час як Тібо Куртуа отримає перепочинок. 

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Матч відбудеться 20 січня о 20:00. 

Лунін влітку 2018 року підписав контракт з "Реалом", але до сих пір не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах. Андрія відправляли тричі в оренду: до "Вальядоліду", "Леганесу" та "Реалу Ов'єдо". 

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Автор: Budrin Artem