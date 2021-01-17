Екс-голкіпер "Зорі" вже наступного тижня отримає шанс гучно заявити про себе.

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може дебютувати за чемпіонів Іспанії вже 20 січня.

Про це повідомляє Defensa Central.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан мав приватну бесіду з 21-річним українцем і повідомив, що хоче бачити його в стартовому складі на матч 1/16 Кубку Іспанії проти "Алькояно" в той час як Тібо Куртуа отримає перепочинок.

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Матч відбудеться 20 січня о 20:00.

Лунін влітку 2018 року підписав контракт з "Реалом", але до сих пір не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах. Андрія відправляли тричі в оренду: до "Вальядоліду", "Леганесу" та "Реалу Ов'єдо".

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Автор: Budrin Artem