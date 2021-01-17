Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може дебютувати за чемпіонів Іспанії вже 20 січня.
Про це повідомляє Defensa Central.
Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан мав приватну бесіду з 21-річним українцем і повідомив, що хоче бачити його в стартовому складі на матч 1/16 Кубку Іспанії проти "Алькояно" в той час як Тібо Куртуа отримає перепочинок.
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Матч відбудеться 20 січня о 20:00.
Лунін влітку 2018 року підписав контракт з "Реалом", але до сих пір не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах. Андрія відправляли тричі в оренду: до "Вальядоліду", "Леганесу" та "Реалу Ов'єдо".
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