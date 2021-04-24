Ані Лорак не хотіла мати роль "дівчини для зустрічей".

Запальна співачка Ані Лорак розповіла про свої стосунки з колишнім футболістом та тренером "Динамо" Сергієм Ребровим.

Про це артистка розказала в програмі "Доля людини".

"Я познайомилася з футболістом Сергієм Ребровим в Лондоні. Коли мужчина одержимий - то він добивається того, що хоче. Але роль дівчини для побачень мене не цікавила", - заявила вокалістка.

На той момент, і Ребров, і Лорак були в шлюбі зі своїми другими половинками, проте це не заважало мати їм "пристрасний роман". Співачка розказала, що її колишній чоловік почав заздрити, коли дізнався про їх стосунки, оскільки він побачив "як можна любити по справжньому".

Нагадаємо, що наразі Ребров тренує угорський "Ференцварош", де зміг втретє поспіль виграти національний чемпіонат.

Сергій Ребров: кар'єра тренера

Ребров має успішний тренерський досвід біля керма київського клубу. З 2014-го по 2017-й рік він двічі приводив команду до перемоги в чемпіонаті України. Також з "Динамо" він двічі виграв Кубок України й один раз Суперкубок країни.

Потім фахівець працював в "Аль-Ахлі", з яким у 2018 році став віце-чемпіоном Саудівської Аравії.

З 2018 року Ребров тренує "Ференцварош". Українець тричі привів команду до титулу чемпіона Угорщини, а також вперше за 25 років вивів "Ференцварош" у груповий етап Ліги чемпіонів. У "Ференцвароші" він був визнаний найкращим тренером клубу за останні десять років.

ЗМІ повідомляли, що влітку наступного року Ребров може змінити Андрія Шевченка біля керма збірної України.

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Автор: Артем Будрін