Кривдники "Шахтаря" втрачають позиції в чемпіонаті Італії.

В рамках 28-го туру чемпіонату Італії "Рома" Паулу Фонсеки приймала конкурента по турнірній таблиці "Наполі".

Римляни зазнали поразки і значно ускладнили собі життя в боротьбі за вихід в Лігу чемпіонів. Дублем у переможців відзначився Дріс Мертенс.

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Для "Роми" ця поразка стала другою поспіль у чемпіонаті Італії - римляни в попередньому турі програли "Пармі".

"Напевно, у нас не той менталітет, щоб боротися за топ-4", - зазначив Фонсека після гри.

"Рома" - "Наполі" - 0:2

Голи: Мертенс, 27, 34

"Ром": Лопес, Манчіні, Крістанте, Ібаньєс, Карсдорп, Пеллегріні (Кумбулла, 83), Діавара (Вільяр, 67), Спінаццола, Педро (К. Перес, 67), Ель Шаараві, Джеко (Майораль, 67)

"Наполі": Оспіна, Хисай, Максимович (Манолас, 86), Кулібалі, Маріу Руї, Руїс, Демме, Політано (Лосано, 73), Зьелінскі (Ельмас, 73), Інсіньє (Бакайоко, 87), Мертенс (Осімхен, 66)

Відеоогляд опублікував офіційний YouTube-канал Серії А.

Серія А: положення команд

"Рома" після 28 турів набрала 50 очок і займає шосте місце в Серії А. Від четвертого місця її відокремлюють 5 очок.

У "Наполі" - 53 очки після 27 матчів і п'яте місце в турнірній таблиці.

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Автор: Антон Дудар