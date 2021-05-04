Роман Санжар повертається в донецький клуб.

"Олімпік" після серії провальних результатів вирішив зробити рокірування на тренерському місточку. Замість Юрія Калитвинцева, який пішов у відставку, новим керманичем донецької команди буде Роман Санжар.

Про це відомо з офіційного сайту "Олімпіка".

"Результату немає - і цим все сказано. Як би я не ставився до Юри, ми дружимо, але іншого виходу в цій ситуації не було. Водночас зазначу, що не кожному тренеру вистачить мужності самому підійти й зізнатися, що він не впорався і що правильно буде піти. Коли ми робили перестановку на тренерському містку, змінюючи Климовського на Калитвинцева, це не було спонтанним, необачним рішенням. Ми спілкувалися з командою, радилися з лідерами, реально хотіли підсилитися. І думали, що так буде правильно, що ми реально посилимося. Проте, вийшло так, як вийшло. Чому? Складно сказати", - сказав президент клубу Владислав Гельзін.

"Що далі? У нас вже є домовленість з тренером - до нас повертається Роман Санжар. З ним вже підписаний контракт на два роки", - додав футбольний функціонер.

Зауважимо, що 41-річний Санжар коли ще був футболістом, то грав за "Олімпік" з 2004 по 2012 рік. З 2013 по 2018 фахівець тренував донеччан. Після цього він відпрацював один сезон у львівських "Карпатах", а тепер знову повернувся в рідні пенати.

"Олімпік": результати в сезоні 2020-2021

Після 24 матчів "Олімпік" займає передостаннє, 13-е місце в таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

У цьому сезоні команда двічі звільняла головного тренера - спершу Ігоря Климовського, а потім Юрія Калитвинцева.

З Кубка України "Олімпік" сенсаційно вилетів в 1/16 фіналу.

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Автор: Артем Будрін