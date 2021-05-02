Нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук забив у ворота "Мехелена" в 1-му турі плей-офф чемпіонату Бельгії.
На 46-й хвилині він "розмочив" ворота суперників і зробив рахунок 2:1. Це 21-й гол Яремчука в поточному сезоні за "Гент". Також на його рахунку 7 гольових передач.
Після голу нашого голеадора за справу вже взявся Роман Безус. Він віддав асист на Вадісу Оджиджу-Офоє, який встановив остаточний рахунок в матчі - 2:2. Для Безуса це 7-а гольова передача у сезоні. Також він тричі відзначався забитим голом в нинішньому сезоні.
Зазначимо, що за цей матч портал Whoscored поставив оцінку Яремчуку - 8,5 - найвищий бал, що зробив бомбардира героєм вечору. А Безусу - 7,4! Це третій показник у складі "Гента".
Гол Яремчука.
Гольова передача Безуса.
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