Роман Яремчук забив ефектний м'яч, а Роман Безус віддав гольову передачу.

Нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук забив у ворота "Мехелена" в 1-му турі плей-офф чемпіонату Бельгії.

На 46-й хвилині він "розмочив" ворота суперників і зробив рахунок 2:1. Це 21-й гол Яремчука в поточному сезоні за "Гент". Також на його рахунку 7 гольових передач.

Після голу нашого голеадора за справу вже взявся Роман Безус. Він віддав асист на Вадісу Оджиджу-Офоє, який встановив остаточний рахунок в матчі - 2:2. Для Безуса це 7-а гольова передача у сезоні. Також він тричі відзначався забитим голом в нинішньому сезоні.

Зазначимо, що за цей матч портал Whoscored поставив оцінку Яремчуку - 8,5 - найвищий бал, що зробив бомбардира героєм вечору. А Безусу - 7,4! Це третій показник у складі "Гента".

Гол Яремчука.

Гольова передача Безуса.

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Автор: Артем Будрін