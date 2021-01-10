Головний тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокоментував можливий трансфер українського форварда Романа Яремчука в зимове міжсезоння.
Його цитує belgiumsoccer.be.
Говорячи про можливий відхід Яремчука, тренер підкреслив, що клуб планує залишити гравця в команді:
"Зазвичай, якщо ми не хочемо когось відпускати, то він не йде. Хлопці, які грають мало, можуть бути варіантом для трансферу, але з основних гравців ніхто не піде".
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Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
У поточному сезоні на рахунку Яремчука 11 голів і 4 результативні передачі в 21 матчі за бельгійський клуб.
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