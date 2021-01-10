Головний тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук прокоментував можливий трансфер українського форварда Романа Яремчука в зимове міжсезоння.

Його цитує belgiumsoccer.be.

Говорячи про можливий відхід Яремчука, тренер підкреслив, що клуб планує залишити гравця в команді:

"Зазвичай, якщо ми не хочемо когось відпускати, то він не йде. Хлопці, які грають мало, можуть бути варіантом для трансферу, але з основних гравців ніхто не піде".