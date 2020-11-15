Норвежцям загрожує технічна поразка.

УЄФА оголосив про скасування матчу п'ятого туру групового етапу Ліги націй між збірними Румунії та Норвегії в Бухаресті.

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Про це повідомив офіційний сайт організації.

Міністерство охорони здоров'я Норвегії раніше заборонило національній збірній з футболу летіти на поєдинок, який повинен був відбутися 15 листопада.

Асоціація футболу Норвегії стверджувала, що всі тести гравців команди були негативними.

Як уточнює УЄФА, у одного з гравців скандинавської команди все-таки був позитивний тест на коронавірус, через що уряд вирішив не випускати збірну за межі країни.

Дисциплінарний комітет УЄФА вивчить ситуацію і винесе своє рішення. Велика ймовірність, що збірна Норвегії отримає технічну поразку з рахунком 0:3.

11 листопада МОЗ також заборонив збірній Норвегії проводити домашній товариський матч проти Ізраїлю.

Норвегія в Лізі націй: головне

Норвезька збірна 18 листопада має провести поєдинок заключного туру на виїзді проти Австрії.

Після чотирьох турів збірна Норвегії набрала 9 очок і має хороші шанси на вихід в елітний дивізіон. У групі 1 Ліги B підопічні Ларса Лагербека йдуть другими.

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Переклад: Данило Слесь