УЄФА оголосив про скасування матчу п'ятого туру групового етапу Ліги націй між збірними Румунії та Норвегії в Бухаресті.
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Про це повідомив офіційний сайт організації.
Міністерство охорони здоров'я Норвегії раніше заборонило національній збірній з футболу летіти на поєдинок, який повинен був відбутися 15 листопада.
Асоціація футболу Норвегії стверджувала, що всі тести гравців команди були негативними.
Як уточнює УЄФА, у одного з гравців скандинавської команди все-таки був позитивний тест на коронавірус, через що уряд вирішив не випускати збірну за межі країни.
Дисциплінарний комітет УЄФА вивчить ситуацію і винесе своє рішення. Велика ймовірність, що збірна Норвегії отримає технічну поразку з рахунком 0:3.
11 листопада МОЗ також заборонив збірній Норвегії проводити домашній товариський матч проти Ізраїлю.
Норвегія в Лізі націй: головне
- Норвезька збірна 18 листопада має провести поєдинок заключного туру на виїзді проти Австрії.
- Після чотирьох турів збірна Норвегії набрала 9 очок і має хороші шанси на вихід в елітний дивізіон. У групі 1 Ліги B підопічні Ларса Лагербека йдуть другими.
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